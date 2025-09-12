В школе с самого утра царила особенно торжественная обстановка: звучали пионерские песни, были подготовлены выставки и красочные фотозоны с символикой БРПО.



Это праздник – не только дата в пионерском календаре, а настоящий символ единства, дружбы и преемственности поколений. На линейке к членам БРПО обратилась руководитель военно-патриотического воспитания Надежда Смирнова, которая пожелала ребятам быть настоящими патриотами страны, чтить память и традиции белорусского народа.

Слова поздравлений прозвучали также от секретаря ПО ОО «БРСМ», учащейся 11 класса, Алины Толкачевой, которая подчеркнула, что пионерская организация стала настоящей школой добра, дружбы, патриотизма и лидерства для миллионов мальчишек и девчонок нашей страны.

«Ребята, спасибо вам за ваши горящие глаза, за ваше стремление помочь тем, кто в этом нуждается, за вашу любовь к своей Родине. Вы – наше будущее, и оно в надежных руках! – обратилась к пионерам педагог-организатор Людмила Семенова. – Пусть ваш девиз «За Родину, добро и справедливость!» всегда ведет вас вперед. Желаю новых открытий, верных друзей и ярких событий».