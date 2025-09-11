10 сентября в 17.32 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре нежилого дома и хозяйственной постройки в п. Зеленый Дуб Буда-Кошелевского района по ул. Шоссейной. В результате огнем уничтожены нежилое строение, хозпостройка и пиломатериалы. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

МЧС в очередной раз напоминает:

«Необходимо быть предельно внимательными и осторожными с огнем, ни в коем случае не курите в домовладении, а также вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах.

Помните, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать. Незамедлительно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112, так как потеря времени приведет к его развитию. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям».

Ваша безопасность — в ваших руках!

Буда-Кошелевский РОЧС