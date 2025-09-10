Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, начальник ОВД райисполкома Александр Мисников, заместитель прокурора района Виктория Стрижнева, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ольга Лукашенко посетили Уваровичский, Коммунаровский и Октябрьский сельские исполнительные комитеты. Они ознакомились с организацией работы советов и комиссии, а также приняли участие в их заседаниях.

Представители предприятий, учреждений и организаций проинформировали граждан, не занятых в экономике района, об имеющихся вакансиях и оказали содействие в трудоустройстве. Дополнительно с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, проведены профилактические беседы на темы соблюдения правопорядка, а также пожарной безопасности.

Стоит отметить, что заседания ОПОП прошли на территориях всех сельских Советов.