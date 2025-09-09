В Речице пенсионер разжигал костер при помощи бензина и получил травмы, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Утром 8 сентября в службу спасения поступила информация о госпитализации мужчины 1958 года рождения, который получил термические ожоги пламенем.
Как выяснилось, пенсионер на своем подворье разжигал костер при помощи бензина и получил термический ожог при вспышке паров. Его госпитализировали.
Спасатели напоминают соблюдать требования безопасности при обращении с огнем и легковоспламеняемыми материалами.