6 сентября вечером в учреждение здравоохранения поступили двое детей с термическими ожогами.

Как выяснилось, подросток 2007 года рождения в деревне Демехи по месту жительства растапливал печь в бане. При розжиге из печи выпали раскаленные угли и попали на младшего брата 2017 года рождения, который находился близко к топливнику печи, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

На ребенке загорелась одежда, а также рядом стоящий деревянный стол. Совместно с матерью старший брат потушил возгорание подручными средствами. Оба ребенка получили ожоги, младший госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.

Источник: https://gp.by

