Последние дни жатвы позволили очередным комбайнерам и водителям на отвозке зерна достичь заветных рубежей. Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, председатель районной организации профсоюза работников АПК Валентина Ксензова поздравили аграриев, повязали им ленты лидеров, вручили дипломы от райисполкома и денежные сертификаты. Руководители сельхозпредприятий также приняли участие в чествованиях аграриев, отметив их труд подарками и денежными сертификатами.

Сначала слова признательности в свой адрес услышал экипаж в составе Антона Королева и Евгения Дегтяренко из КСУП «Губичи». Антон Леонидович родился в Недойке, учился в Гомельском ПТУ №144 на токаря-фрезеровщика. В хозяйстве работает четвертый год. Нынешняя уборочная кампания для него уже вторая. Его напарник Евгений Дегтяренко – из местных. Отучился в Краснобережском аграрном колледже на агронома, армейскую службу проходил во внутренних войсках в Бобруйске. Как и старший коллега, Евгений Александрович трудится в хозяйстве 4 года. Он бригадир полеводческой бригады, но во время жатвы пересаживается за штурвал комбайна.

– Несмотря на непростые погодные условия, вам удалось намолотить 1000 тонн зерна и тем самым внести свой вклад в районный каравай. Большое спасибо за работу! – поблагодарил Александр Ковалев.

В КСУП «Кривск» отличились семейный тандем Игоря и Сергея Солоненко и молодой комбайнер Степан Чубаков. К сожалению, Солоненко-старший не смог присутствовать на награждении по состоянию здоровья, но сын пообещал передать диплом отцу. Сергей Игоревич окончил Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж, в хозяйстве – с 2015-го. Основная его работа связана с пахотой, севом культур. Однако уже второй сезон он участвовал в уборочной кампании.

Степан Чубаков – уроженец Ивольска. После школы поступил в Гомельский колледж электротехники (сейчас это колледж электроники и информационных технологий), который окончил с красным дипломом, затем учился в сельхозакадемии. В хозяйстве работает с 2016 года энергетиком, но третий год подряд участвует в жатве.

– Уважаемые аграрии, спасибо вам за работу! Поздравляю с намолотом более 1000 тонн зерна и желаю в следующем году увеличить этот показатель минимум вдвое, – поздравил молодых комбайнеров Александр Викторович.

В СУП «Экспериментальная база «Пенчин» тысячниками стали старший комбайнер Сергей Семенов и комбайнер Антон Яковцов. Александр Ковалев, Валентина Ксензова, руководство сельхозпредприятия поздравили их с хорошим результатом. Чествовали тысячников также в ОАО «Николаевка». В числе награжденных – водитель на отвозке зерна Михаил Елисеев, уроженец деревни Церковье. Работать в хозяйство пошел сразу после школы. Уже около восьми лет каждую уборочную кампанию отвозит зерно с полей на зерноток. Слова благодарности от руководства райисполкома, профсоюзной организации, представителей хозяйства услышал и комбайнер Владимир Чураков. Он работает инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка, но уже который сезон летом пересаживается в кабину комбайна и убирает зерновые культуры.