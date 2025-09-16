Ведущая концерта Ирина Куница рассказала присутствующим о празднике, отметив, что он символизирует сплоченность и единство белорусского народа. Установление Дня народного единства подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации.

Многие песни, звучавшие в рамках концертной программы в исполнении фольклорного коллектива «Веснянка» территориального центра социального обслуживания населения, были как раз о том, насколько важно быть единым народом и любить свою Родину. Артистов зрители благодарили бурными аплодисментами.

Евгений Коновалов

Фото автора