Минлесхоз Беларуси предупреждает об угрозе трансграничного пожара, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В зоне риска — Лельчицкий лесхоз. В настоящий момент лесной пожар развернулся на территории Украины. Буквально в 200 м от границы с Беларусью полыхает огонь.

«С нашей стороны созданы минерализованные полосы, на месте дежурит государственная лесная охрана. Работники Лельчицкого лесхоза держат ситуацию под контролем», — поделился подробностями консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексей Бойко.

Минлесхоз напоминает гражданам, что в большинстве регионов страны действуют меры ограничительного характера на посещение лесов. Причина — сложная пожароопасная обстановка.