Сегодня – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Вместе с коллегами профессиональный праздник отмечают мастер аварийного поста Буда-Кошелевского РГС филиала ПУ «Рогачевгаз» Сергей Романовский, водитель Илья Беленок и слесарь Александр Шугов.

Все мы знаем, что аварийную газовую службу надо вызывать по номеру телефона 104. Но мало кто в курсе того, что с момента поступления вызова у газовщиков есть максимум 5 минут, чтобы выехать на место происшествия. Как правило, они выезжают быстрее.

Среди тех, кто отвечает за оперативность доставки специалистов, – Илья Беленок. После окончания колледжа в Жлобине он трудился в сельхозпредприятии «Губичи», где на тракторе пахал землю и сеял картофель. А по завершении отработки устроился в районную газовую службу. В ноябре исполнится 14 лет его трудовой деятельности в Буда-Кошелевском РГС.

– Опыт вождения и хорошее знание географии района позволяют мне оперативно доставлять специалистов даже в самые отдаленные населенные пункты, – отметил водитель.

Но Илья Викторович не просто водитель. В его обязанности входит и оказание помощи напарнику-слесарю. У него есть соответствующее на то удостоверение. А свободное от работы время он любит проводить на даче. Своими руками восстановил дом, находившийся в аварийном состоянии, с нуля построил баню. Вместе с супругой ухаживает за огородом и ходит в лес за грибами.

Александр Шугов и Илья Беленок не всегда работают в паре: в газовой службе насчитывается 5 бригад, и о том, кто с кем будет дежурить, водители и слесари узнают накануне. Александр Николаевич говорит, что все водители – профессионалы не только в своем деле, но и отличные помощники. Сам же слесарь тоже всегда готов подсказать напарнику, так как у него за плечами 29-летний опыт.

– Родился я в г. Буда-Кошелево, окончил здесь школу и местный аграрно-технический колледж, в котором учился на техника-механика. По окончании колледжа пришел сюда слесарем аварийно-восстановительных работ. Занимаюсь локализацией и ликвидацией аварий, связанных с газовым оборудованием, их профилактикой, – делится Александр Николаевич. – Также мы выезжаем на заявки ремонтного характера, когда есть проблемы с газовой плитой или котлом.

Как известно, газ не имеет запаха. Тогда как понять, что произошла утечка? Александр Шугов рассказал, что в природный газ добавляется специальный одорант (вещество, придающее запах) – этилмеркаптан. Именно он позволяет человеку обнаружить утечку и сообщить о ней по номеру 104.

Александр Николаевич не только хороший работник, но и любящий отец и муж. У него двое детей: Екатерине 25 лет, Дмитрию – 13. В свободное время Шугов-старший любит порыбачить. А сын не против на рыбалку с отцом сходить.

Оба работника отзываются о мастере аварийного поста Сергее Романовском как о грамотном руководителе.

– Если хочешь, чтобы подчиненные к тебе хорошо относились, в первую очередь уважительно относись к ним сам. Я всегда следую этому принципу, – подчеркнул мастер.

Сергей Васильевич родом из Хойникского района. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, его семья переехала в г. Буда-Кошелево, на родину матери. Здесь он окончил школу, а после армии пришел в Буда-Кошелевский РГС работать слесарем. Параллельно окончил местный аграрно-технический колледж, затем Белорусский государственный аграрный технический университет.

– Я не жалею о том, что связал свою жизнь с газовой службой. Мне нравится моя работа. Она требует ответственности. Ведь от того, как организую деятельность бригад, в немалой степени зависит оперативность ликвидации угрозы здоровью человека, – отметил Сергей Романовский. – К тому же немало времени мы уделяем профилактике: опасную ситуацию лучше предупредить, чем потом наблюдать плачевные результаты бездействия. Такого допустить нельзя. У нас действительно работают профессионалы и свой высокий уровень всегда подтверждают на деле. Даже если нет вызовов, они не сидят без работы. Регулярно проводим учебные занятия по отработке опасных ситуаций, максимально приближенных к реальным, участвуем в межрайонных учебно-тренировочных мероприятиях.

Сергея Васильевича ценят на работе и любят дома. У них с супругой Ольгой двое детей. Сын Роман – капитан юстиции, эксперт-криминалист, дочь Анна учится в 6-м классе. Когда получается, Романовские любят все вместе собираться на даче.

– Учитывая то, что на работе провожу немало времени, могу сказать, что и РГС для меня тоже семья, но только по профессии, – поделился мастер аварийного поста. В преддверии праздника он пожелал коллегам крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и хорошего настроения.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора