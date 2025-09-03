Знакомство с потенциалом региона началось с визита на «Гомсельмаш». Гости ознакомились с образцами машин, увидели оборудование, применяемое в производстве, этапы сборки комбайнов.





На предприятии «Гомельагрокомплект» делегации представили современные виды продукции для животноводческих хозяйств, в том числе доильные установки и оборудование для охлаждения молока.

«Мы планируем наладить сотрудничество с Беларусью, именно с этой целью прибыли в вашу страну. Изучив промышленный потенциал, мы нашли несколько точек соприкосновения, в частности, в области сельхозмашиностроения. Нам нужна ваша техника, Уганда готова организовать поставки чая и кофе. Рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество, которое поспособствует развитию экономики наших стран», – отметил в беседе с журналистами государственный министр по животноводству Уганды Брайт Рвамирама.

Завершающей точкой в маршруте делегации станет предприятие «Знамя Родины» Гомельского района.

