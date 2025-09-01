«Ребята достойно представляют район на олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях. Только в прошлом учебном году они получили семь дипломов на областных интеллектуальных состязаниях и три – в творческих конкурсах».

Отдельно глава региона обратил внимание на то, как Хойникский район в целом уделяет внимание качеству образования. В этом году по итогам централизованных экзаменов гимназия показала средний балл выше 70, а весь район держит неплохие позиции в областном рейтинге, но расти есть куда. Сегодня 94% детей в Хойниках охвачены дополнительным образованием, 100% — летним оздоровлением. Это показатель системной, серьезной работы, отметил Иван Крупко.

Сертификат на 100 тысяч белорусских рублей председатель облисполкома вручил гимназии на развитие материально-технической базы.

