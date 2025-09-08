Ингредиенты:

— говядина — 1кг.;

— репчатый лук — 2 шт.;

— томатная паста — 3 ст.л с горкой;

— вода — 800 мл.;

— растительное масло — 20 мл.;

— лавровый лист — 1 шт.;

— черный молотый перец — по вкусу;

— мука — 2 ст. л.

Приготовление:

1. Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем до прозрачности. Добавляем нарезанную небольшим кубиком говядину и обжариваем 20 минут.

2. Посыпаем мясо мукой (2 ст.л) и обжариваем еще 5 минут.

3. Заливаем томатной пастой разведенной в бульоне или водой. Солим, добавляем лавровый лист и черный молотый перец.

4. Выставляем минимальный огонь и тушим под закрытой крышкой 2-2,5 часа. Когда говядина станет мягкой можно снимать с плиты. Подаем гуляш вместе с пюре.