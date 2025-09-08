Ингредиенты:
— говядина — 1кг.;
— репчатый лук — 2 шт.;
— томатная паста — 3 ст.л с горкой;
— вода — 800 мл.;
— растительное масло — 20 мл.;
— лавровый лист — 1 шт.;
— черный молотый перец — по вкусу;
— мука — 2 ст. л.
Приготовление:
1. Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем до прозрачности. Добавляем нарезанную небольшим кубиком говядину и обжариваем 20 минут.
2. Посыпаем мясо мукой (2 ст.л) и обжариваем еще 5 минут.
3. Заливаем томатной пастой разведенной в бульоне или водой. Солим, добавляем лавровый лист и черный молотый перец.
4. Выставляем минимальный огонь и тушим под закрытой крышкой 2-2,5 часа. Когда говядина станет мягкой можно снимать с плиты. Подаем гуляш вместе с пюре.