Делегация Буда-Кошелевского района во главе с заместителем председателя райисполкома Людмилой Кураликовой принимает участие в областном этапе республиканской общественно-политической акции «Беларусь адзіная» под девизом «Беларусь: стратегия будущего», которая проходит сегодня в Жлобине.

Спикерами встречи выступят депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва Жанна Чернявская, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь Алина Ретькова, начальник отдела радиовещания «АльфаРадио» Вадим Шепет, телеведущий СТВ Григорий Азарёнок.