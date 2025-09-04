3 сентября в учреждении образования прошла диалоговая площадка, посвященная профилактике экстремизма среди молодежи. На мероприятии выступили инспектор ИДН Наталья Голубева и заместитель директора по воспитательной работе Алеся Смолякова.

Наталья Голубева поделилась с участниками информацией о молодежной преступности и методах работы правоохранительных органов по профилактике экстремистских проявлений. Она подчеркнула важность осознания молодыми людьми своих прав и обязанностей, а также необходимость активного участия в общественной жизни.

Алеся Смолякова в свою очередь рассказала о роли образовательных учреждений в формировании культуры толерантности и отметила, что каждый может стать активным борцом с проявлениями экстремизма, начиная с малого — общения и взаимопонимания.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога, где каждый мог задать вопросы и высказать свое мнение. Такие встречи способствуют формированию безопасной и дружелюбной среды для молодежи.