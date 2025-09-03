Охрана общественною порядка — одна из главных задач милиции. В последнее время все больше внимания уделяется работе добровольных дружин, оказывающих существенную помощь милиции.

Как пояснил, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики подполковник милиции Геннадий Карпов, на территории Буда-Кошелевского района функционируют 12 добровольных дружин. Взаимодействие РОВД с ними идет повседневно. Это инструктаж, обучение дружинников формам и методам работы, анализ оперативной обстановки.

Руководители предприятий и учебных заведений применяют меры материального и морального стимулирования в отношении работников, являющихся членами добровольной дружины, за активное участие в охране общественного порядка. В соответствии с коллективными договорами, им предоставляют трудовые и иные гарантии за счет средств организаций, дополнительные дни к отпуску, в том числе оплачивают выходы на дежурства.

С целью предотвращения и пресечения правонарушений дружинники осуществляют патрулирование общественных мест (улицы, парки, скверы, места массового скопления граждан).

Активную помощь РОВД в охране общественного правопорядка оказывают добровольные дружины КПРСУП «Гомельоблдорстрой», Буда-Кошелевское ДРСУ №184, УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ», КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», ДЮСШ «СПАРТА», которые также проводят индивидуальную работу с лицами, состоящими на профилактических учетах в ОВД, разъяснительную работу среди населения.