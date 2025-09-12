Как показало время, уход от однополярного мира неизбежен. Сегодня очевидно, что одно государство уже не может управлять едва ли не всем земным шаром. Сейчас в приоритете построение сильных экономик на основе взаимовыгодного партнерства, что и делают страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Она включает в себя 10 стран-членов. Афганистан и Монголия являются наблюдателями, еще 14 государств – партнеры по диалогу. Наша республика вступила в ШОС в 2024 году. Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите стран-членов организации обозначил: Беларусь гордится тем, что год назад стала полноправным участником ШОС. Это отвечает коренным долгосрочным интересам государства, открывает дополнительные перспективы и обширные сферы сотрудничества. Быть частью «шанхайской семьи» – наш стратегический выбор. Он вполне оправдан с экономической точки зрения. Сегодня объем торговли между странами ШОС превысил 2 триллиона долларов. Глава государства подчеркнул, что данная сумма не является пределом. Он отметил, что в центре внимания будут расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии. Беларусь готова делиться опытом, брать на себя ответственность и активно участвовать в развитии «шанхайской семьи». Учитывая политический вес нашего лидера, нет сомнений в том, что его слова были услышаны президентами других стран.

Взаимовыгодное сотрудничество, уважение и равноправие – три кита, на которых стоит эта организация. А на чем основывается деятельность НАТО? На глобальной нестабильности, гонке вооружений и провоцировании конфликтов. Добавим сюда экономическое давление на другие государства, препятствование свободному их развитию и получим ответ на вопрос: с кем лучше дружить Беларуси? Глава государства неоднократно заявлял, что Беларусь – дружелюбная страна, готовая сотрудничать с другими государствами на принципах равноправия и взаимоуважения. Вот только страны Запада таких принципов не придерживаются. В частности, Польша, руководство которой делает все возможное, чтобы усилить эскалацию на белорусско-польской границе путем закрытия ее как минимум на время проведения учений «Запад-2025».

– Незаконные меры, предпринимаемые одной страной, фактически затрагивают всю границу Европейского союза с Беларусью, создавая значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов. Действия Польши наносят ущерб многим государствам как на Востоке, так на Западе. Это очевидное злоупотребление своим географическим положением и «приватизация» границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока, – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

Соседей, увы, не выбирают. А вот друзей – да. И наши друзья – сильные экономически и политически государства, которые с уважением относятся к белорусам и к Беларуси, стремятся налаживать связи, сотрудничать, а не разрушать уже достигнутое.

Евгений КОНОВАЛОВ