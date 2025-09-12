В рамках 86-летней годовщины воссоединения Западной Беларуси и БССР в учреждениях образования 17 сентября пройдет единый урок, посвященный Дню народного единства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар.

Представитель Минобразования отметил, что урок будет направлен на формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому страны, понимание смысла и значения государственного праздника, важности единства белорусского народа для сохранения сильного и независимого государства, а также на воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и готовности действовать во благо своей Родины.

«По традиции на единые уроки будут приглашены представители госорганов, знаменитые люди, которые внесли значимый вклад в развитие нашей страны. Специалистами подготовлена примерная матрица урока, а также презентация, которые будут размещены на образовательном портале Академии образования. Предлагаемая информация будет учитывать возрастные особенности, исходя из того проводится урок в начальной, средней или старшей школе. Убежден, что уроки пройдут традиционно на высоком организационном уровне. Этот праздник молодой для нашей страны, но очень важный и значимый для сердца каждого белоруса», — рассказал Виктор Довнар.

Он подчеркнул, что педагоги, проводя единый урок в старших классах, будут опираться на знания детей, полученные на уроках истории. Для младших школьников рассказ будет иметь более повествовательный характер.

«Детям расскажут непосредственно о событиях, ставших исторической основой праздника, о значении этого праздника для современной Беларуси, и важности единства белорусского народа для сохранения независимости и суверенитета нашей страны. Каждое учреждение самостоятельно определяет, кто будет проводить эти уроки. Как правило, это классные руководители либо учитель истории, если занятие запланировано для целой параллели классов. Урок может провести общественный деятель или приглашенный представитель власти, который знает эту тему и сможет рассказать о событиях тех лет», — проинформировал начальник главного управления.