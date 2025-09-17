На уроке ребята узнали об историческом значении этого праздника, о традициях и ценностях, которые помогают стране сохранять мир и единство. Особое внимание уделено роли Беларуси в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. Творческие задания, обсуждения и викторины помогли ребятам почувствовать гордость за нашу Родину и понять, как важно быть вместе в любой ситуации. Такие уроки воспитывают в детях не только чувство патриотизма, но и уважение к истории, готовность действовать во благо своей Родины, стремление сделать свой край лучше.