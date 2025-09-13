Дорогие Гомельчане, гости нашего города. От всей души в День города направляю Вам самые искренние поздравления с Днем Рождения любимого Гомеля. Сообщает телеграм-канал «Горсовет Гомель».

Для тех, кто родился в Гомеле, и для тех, кто связал с ним свою судьбу, наш город – единственный и неповторимый.

Современный, благоустроенный, город в котором умеют хранить традиции и думать о будущем – именно таким мы его знаем и любим.

Гомель – многогранен. Это крупнейший транспортный узел, мощный промышленный кластер, культурный центр и центр научных разработок.

С каждым годом растет и хорошеет наш город. Постепенно меняется его облик и жизнь горожан.

Только в этом году у нас появились новые знаковые объекты: муралы в честь Героев Великой Отечественной войны, сквер спасателей, различные интерактивные площадки.

Строители возвели первый небоскреб.

Сегодня, как и в прошлом, основа процветания Гомеля — это таланты наших жителей, их самоотверженный труд и ответственная гражданская позиция.

Наши люди: трудолюбивые и настойчивые, радушные и искренние, преданные и любящие.

Огромное спасибо вам, уважаемые гомельчане, за ваш добросовестный труд на каждом рабочем месте, за помощь людям, терпение и понимание, за любовь к родному городу.

Огромная благодарность и поздравления ветеранам, за личный вклад в становление нашего Гомеля, за опыт и мудрость, за тепло и щедрость сердец.

Дорогие горожане. Пусть крепким будет Ваше здоровье, добрыми будут ваши дела, мир и покой царят в Ваших семьях, а удача сопутствует каждому на жизненном пути!

Мы гордимся славным прошлым нашего города и верим в его будущее.

Желаю всем мира и гражданского согласия, счастья, оптимизма и успехов в добрых начинаниях!

Процветания нашей Родине!

С праздником, дорогие Гомельчане!

С днем рождения, Гомель!

С глубоким уважением, председатель Гомельского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Екатерина Зенкевич

