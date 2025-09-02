Всего со стороны областной ГАИ по Гомельской области детальному осмотру подвергнуты подъездные пути к 1 085 объектам, в том числе 501 школе, 456 детским садам, 22 детским поликлиникам, 80 образовательным и творческим центрам, 26 музыкальным школам. Накануне начала учебного года проведен мониторинг состояния школьных автобусов.

Выявленные недостатки были устранены к 1 сентября. Отдельные вопросы по некачественному ремонту дорог в районах области губернатор Иван Крупко потребовал решить до середины текущего месяца.

Отдельное внимание глава региона поручил обратить на благоустройство тротуаров вокруг небольших торговых объектов.

Гомельщина официально