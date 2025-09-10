В центре внимания – молочно-товарные комплексы «Новое Высокое», «Кочище», «Жуки». Хозяйство было передано предприятию в 2023 году, после чего здесь началась модернизация.

Всего на данных объектах содержится более 3600 голов крупного рогатого скота. Часть ферм уже модернизирована, на отдельных участках продолжаются ремонтные работы: обновляются существующие и строятся новые коровники, возводятся сенажные траншеи, оборудуются выгульные площадки нового типа.

Работы проводятся как за собственные средства, так и за счет финансирования программы развития Припятского Полесья. С 2023 года в развитие предприятия и строительство, для приобретения техники инвестировано порядка 27 миллионов рублей собственных средств.

Гомельщина официально