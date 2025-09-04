Перед началом мероприятия гостей встречала выставка научных и промышленных достижений региона «Беларусь — стратегия будущего».

Вузы, предприятия и организации Гомельщины демонстрировали презентовали свой потенциал, рассказывали об успехах и открытиях. р

Работали также интерактивные площадки организаций и учреждений области, выставки-продажи.

Так, ГГУ имени Ф. Скорины гордится тем, как внедряет технологии в образовательный процесс. Специалисты областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси показали гостям сорта картофеля, яблок и лука, а также мед, который производят 50 пчелосемей. У стенда «Фармации» посетителям рассказали про отечественные лекарственные препараты и биологические добавки.

Гомельщина официально