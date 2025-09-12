В рамках празднования государственного праздника, в целях популяризации белорусской национальной кухни в объектах общественного питания общедоступной сети Буда-Кошелевского района будут проводиться мероприятия кулинарной направленности «Единый день белорусской национальной кухни».

17 сентября в мероприятии примут участие ЧП «Амирант» (бар «Алеся», г. Буда-Кошелево), ОДО «Агротехкомплект» (кафе «Молодежное», г. Буда-Кошелево), ЧП «ВЛОДИн-сервис» (кафе «Дукат», п. Красное Знамя) и РУП «Белоруснефть-Особино» (столовая №7, аг. Коммунар).