Основной темой встреч стала значимость предстоящего Дня народного единства. Людмила Адамовна напомнила историю возникновения праздника, рассказала о его важности для белорусов, проинформировала о мероприятиях, запланированных на 17 сентября в г. Буда-Кошелево, в которых могут принять участие и коллективы торговых объектов.

Обращаясь к теме образования, заместитель председателя райисполкома проинформировала о том, что с 1 сентября учащимся и учителям запрещено в школах пользоваться мобильными телефонами, за исключением экстренных случаев. По ее мнению, данное нововведение позволит учащимся больше внимания уделять учебному процессу.

Продолжая диалог, Людмила Кураликова акцентировала, что сейчас проводится подписная кампания. Сегодня большинство граждан получают информацию из различных мессенджеров. Однако актуальные республиканские материалы, подробности из жизни района, анонсы мероприятий, аналитические статьи на различные темы, рассказы об интересных людях Будакошелевщины можно прочесть только на страницах «Авангарда».

В ходе диалога присутствующие подняли вопросы неудовлетворительного состояния отдельных участков дорог. Обозначенные проблемы заместитель председателя райисполкома взяла на контроль.