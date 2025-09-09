Артем Сергеевич проинформировал о социально-экономическом развитии района, соблюдении социальных стандартов. Он отметил, что растут среднемесячная заработная плата, товарооборот, экспорт товаров, увеличиваются инвестиции в основной капитал. Должное внимание уделяется строительству жилья, новых промышленных и социальных объектов.

Артем Гришай остановился на предстоящем праздновании Дня народного единства. Заместитель председателя райисполкома также анонсировал проведение сельскохозяйственных ярмарок в районе. Первая состоится 13 сентября в Коммунаре.

Присутствующие имели возможность задать волнующие их вопросы в частном порядке.