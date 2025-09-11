Основной темой встречи стал предстоящий День народного единства. Людмила Адамовна рассказала об истории его возникновения, значимости праздника для белорусов, проинформировала о мероприятиях, запланированных на 17 сентября.

Говоря о теме образования, Людмила Кураликова обратила внимание на новшества, введенные в школах с 1 сентября. В частности, на запрет пользования учащимися мобильными телефонами, исключая экстренные случаи.

В ходе диалога заместитель председателя райисполкома сделала акцент на недопустимости подписки на экстремистские телеграм-каналы. Она призвала быть внимательными и напомнила об ответственности за подписку на них, распространение опубликованной информации.

Людмила Адамовна также отметила, что сейчас в районе проходит подписная кампания. Актуальная новостная лента размещается в газете «Авангард». На ее страницах можно ознакомиться с анонсами предстоящих мероприятий, аналитическими и другими материалами.

Была затронута и тема пожарной безопасности. Людмила Кураликова привела статистику по пожарам и подчеркнула важность неукоснительного соблюдения мер предосторожности в обращении с огнем.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора