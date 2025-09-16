Владимир Ковалев коснулся градостроительного направления. Он проинформировал, что сейчас разрабатывается генплан г. Буда-Кошелево. В него планируется внести такие пункты, как строительство микрорайонов с многоквартирными домами, возведение квартала индивидуальной жилой застройки и физкультурно-оздоровительного комплекса (с бассейном, двумя спортивными залами, банным комплексом, открытыми футбольными и баскетбольными площадками).

Кроме того, Владимир Владимирович отметил, что будут разрабатываться генеральные планы населенных пунктов Коммунар и Уза. В них планируется предусмотреть строительство домов и других объектов.

На встрече работники военкомата могли задать интересующие их вопросы. Они касались ремонта актового зала и кабинета призывной комиссии в здании военного комиссариата, неудовлетворительного состояния дорожного полотна в районе магазина «Светофор». Также было высказано предложение о создании на базе Буда-Кошелевского района Центра допризывной подготовки. Все поступившие вопросы Владимир Ковалев взял на контроль.

Евгений Коновалов

Фото автора