В нем приняли участие заместитель председателя районного исполнительного комитета Людмила Кураликова, члены правления, члены президиума и женский актив района.

На повестку дня вынесен ряд вопросов, среди которых – выборы председателя районной организации ОО «Белорусский союз женщин».

С докладом о работе районной организации перед активистами женского движения выступила ее председатель Елена Парфененко. К слову, районная организация насчитывает 358 женщин, состоящих в 31 первичке.

Новым председателем районной организации ОО «Белорусский союз женщин» стала Анна Матузко.

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Благодарности районной организации ОО «Белорусский союз женщин» за высокий профессионализм, ответственность, значительный личный вклад в деятельность, активное содействие реализации проектов районной организации были вручены Елене Мисиянцевой, за активное участие в акциях и проектах Белорусского союза женщин – высокий уровень гражданской ответственности, женскую мудрость, активную пропаганду миссии женщин Екатерине Ковалевой, Алле Гореликовой, Татьяне Сковпневой, Елене Некрашевич.

Почетной грамотой Гомельской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» за активное участие в развитии женского движения Гомельской области и в связи с 30-летием образования общественного объединения «Белорусский союз женщин» была награждена Елена Некрашевич.