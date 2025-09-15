12.09.2025 в г. Рогачев 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь по ул. Друтская, со стороны ул. Пилютова в направлении ул. Калинина, совершила наезд на 10-летнюю девочку, которая вышла из-за передней части автобуса и перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

С травмами ребенок госпитализирован.

13.09.2025 в Мозырском районе 50-летний водитель автомобиля «Маз» с полуприцепом,двигаясь по ул. Школьной, со стороны ул. Советской д. Скрыганова, не справился с управлением и совершил столкновение с трактором «Беларус», под управлением 46-летнего водителя.

В результате происшествия водительтрактора госпитализирован.

14.09.2025 в Буда-Кошелевском районе 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген», вблизи д. Калинино, по предварительной информации, уснул за рулем, из-за чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха», под управлением 21-летнего водителя.

В результате столкновения водитель мотоцикла, а также его пассажир 18-летняя девушка с травмами госпитализированы.

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать Правила дорожного движения.

Водителям при управлении транспортным средством стоит выбирать такую скорость движения, которая позволит вовремя среагировать на изменяющуюся дорожную обстановку и избежать дорожно-транспортных происшествий.

Следует помнить, что при управлении транспортом водитель все внимание должен направить на дорогу и соблюдение Правил дорожного движения. Малейшее отвлечение от управления автомобилем, может привести к тяжелым последствиям.

При ухудшении здоровья или сонливости водителю следует отказаться от поездки и отдохнуть.

Кроме этого, родителям рекомендуется напоминать детям о мерах безопасности при движении как на проезжей части, так и вблизи нее.

Госавтоинспекция Гомельщины