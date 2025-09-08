Шесть раз на тушение выезжали работники лесхозов Гомельской области.





Накануне напряженная обстановка сложилась на украино-белорусской границе. Буквально в 200 метрах от лесного фонда Лельчицкого лесхоза полыхал огонь. Работники лесхоза провели необходимые предупредительные мероприятия —созданы минерализованные полосы, на месте дежурит государственная лесная охрана. К счастью, огонь на белорусскую сторону не перешел.

Напряженной остается ситуация и на сегодня. С утра зафиксирован лесной пожар в Петриковском лесхозе — он ликвидирован силами местных работников.

Минлесхоз напоминает гражданам о действии запретов и ограничений на посещение лесов в период сложной пожароопасной обстановки.

