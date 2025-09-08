К началу учебного года Хойникщине подарили современный бассейн на базе местной гимназии. Это стало радостным событием для жителей района, который не может похвастаться обилием мест для купания.

Но что для наших людей хорошо, для змагаров – как соль на рану. Спустя время после открытия объекта на поверхность ожидаемо всплыли экстремистские вбросы. Якобы бассейн прекратил работу, а строительство продолжается до сих пор. Интересно выходит: с 1 сентября в прозрачной воде во всю плескались довольные ребята, но в Вильнюсах и Варшавах змагарам мерещится стройка. Из последних сил пытаются удержаться на плаву, перевирая сплетни. Жалкое зрелище.

Своим мнением относительно фейка поделился заместитель директора по учебной работе Хойникской гимназии Андрей Пугач:

– По факту бассейн работает с 1 сентября, уже давно составлено расписание занятий для детей. У нас занимаются наши гимназисты и ребята из разных школ района, в том числе сельских.

В руководстве учреждения образования пояснили, что, раз бассейн заработал при гимназии, первоочередной задачей было открыть двери для детей и организовать учебный процесс. В ближайшее время будут введены и платные услуги для взрослых. Пока довольные жители Хойникского района будут проводить время в бассейне с пользой и комфортом, завистливым заграничным брехунам останется только пускать пузыри, обитая на дне.











