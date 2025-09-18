Сегодня на совещании с депутатами Председатель Палаты представителей расставил приоритеты в работе депутатского корпуса с избирателями. Народные избранники будут находиться в округах с 22 по 26 сентября.

Традиционно парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства.

Кроме того, депутаты примут участие в общественно-политических акциях и мероприятиях в рамках программы международного сотрудничества.

Игорь Сергеенко обратил внимание депутатского корпуса на важность продолжения изучения социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионах.

На особом контроле, отметил Председатель Палаты представителей, остается сельскохозяйственная тематика. В частности — работа молокоперерабатывающих предприятий, ассортимент товаров сельхозярмарок и их доступность для населения, организация праздников тружеников села «Дожинки», процесс формирования стабилизационных фондов и др.

Также в поле зрения депутатов будут подготовка к отопительному сезону, вопросы развития инфраструктуры в сельской местности, обеспеченности арендным жильем.

Особое внимание законодатели обратят на то, как работают на практике нормы недавно принятых законов.

