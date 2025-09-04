Об этом неоднократно говорил журналист Григорий Азаренок на диалоговой площадке в Жлобине, прошедшей в рамках информационно-просветительской акции «Беларусь адзіная». Данную мысль поддержали и другие спикеры – председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию Жанна Чернявская, председатель Молодежного совета при Совете Республики Алина Ретькова.

– А еще наша сила – в Главе государства, с мнением которого считаются лидеры мировых держав и который не боится брать на себя ответственность за порой нетривиальные решения, – подчеркнул Григорий Азаренок. – Вспомним ковид. Многие тогда ратовали за то, чтобы не ходить на работу и в школу. Ушли бы в посевную с полей, и что бы тогда мы ели в следующем году? А дистанционное образование давно доказало свою слабость в сравнении с традиционным. Нам надо и в будущем вместе¸ сообща преодолевать все обстоятельства, гнуть свою линию во главе с сильным лидером, с Александром Лукашенко! Пока мы едины, мы непобедимы!