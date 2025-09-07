В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь по всем газоснабжающим организациям активно идет процесс передачи в АИС «Расчет-ЖКУ» лицевых счетов потребителей газа для осуществления функции начисления платы за услугу газоснабжения.





Загрузка лицевых счетов в АИС «Расчет-ЖКУ» влечет за собой изменение условий отражения и учета платежей потребителей газа и показаний приборов индивидуального учета расхода газа (далее – ПИУРГ), указанных при оплате.

Обращаем внимание, что в соответствии с регламентом единой республиканской начисляющей платформы АИС «Расчет-ЖКУ» в отношении оплаты потребителями за прошлый месяц позволяет корректно учесть платежи и показания ПИУРГ, произведенные в период с 15 до 25 числа.

Таким образом, в случае оплаты в период с 1 по 15 число каждого месяца в АИС «Расчет-ЖКУ» начисление за потребленный газ может быть произведено некорректно, при этом при условии проведения последующих оплат в период с 15 по 25 число месяца приведение в соответствие произведенных оплат и показаний ПИУРГ может быть осуществлено через 1-2 месяца.

Во избежание появления дополнительных вопросов при оплате за потребленный газ (например, несоответствие в АИС «Расчет-ЖКУ» последних переданных при оплате в прошлом месяце показаний ПИУРГ) просим производить оплату в период с 15 по 25 число каждого месяца.

Буда-Кошелевский РГС филиала ПУ «Рогачевгаз»

УНП 400158558