1. Вентиляторы крышные радиальные с выбросом потока в стороны серии РОКС-ВКРС и с выбросом потока вверх серии РОКС ВКРФ, укомплектованные рабочим колесом РК935, изготавливаемые в соответствии с ТУ 28.25.20-035-80381186-2021 обществом с ограниченной ответственностью «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД», документом об оценке соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) которых является сертификат соответствия №ЕАЭС RUC-RU.ПБ58.В.00485/21.

В отношении указанного сертификата соответствия Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору принято решение о приостановлении его действия на территории Республики Беларусь с 01.09.2025 по 14.11.2026 (срок действия сертификата соответствия с 15.11.2021 по 14.11.2026). Статус в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации Российской Федерации «действует».

2. Вентиляторы радиальные дымоудаления серий: ВР-60-92, укомплектованные

рабочими колесами типа RH; ВРН, укомплектованные рабочими колесами типов PВ, РК620…642, РК923…942; ВРВ, укомплектованные рабочими колесами типов PК620…642, РК920…942; ВРВ, укомплектованные рабочим колесом диаметром 4,5 дм, изготавливаемые в соответствии с ТУ 28.25.20-031 80381186-2021 обществом с ограниченной ответственностью «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД», документом об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 которых является сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00336/21.

В отношении указанного сертификата соответствия Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору принято решение о приостановлении его действия на территории Республики Беларусь с 01.09.2025 по 10.08.2026 (срок действия указанного сертификата соответствия с 11.08.2021 по 10.08.2026). Статус в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации Российской Федерации «действует».

3. Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления серии ВКР с выбросом в стороны серии ВКРС, укомплектованные рабочими колесами типов РЦ, РК620…642, РК920…942; с выбросом вверх серии ВКРФ, укомплектованные рабочими колесами типов РЦ, РК620…642, РК920…942, выпускаемые обществом с ограниченной по ТУ 28.25.20-030-80381186-2021 ответственностью «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД», документом об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 которых является сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00307/21.

В отношении указанного сертификата Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору принято решение о приостановлении его действия на территории Республики Беларусь с 01.09.2025 по 18.07.2027 (срок действия сертификата соответствия с 19.07.2021 по 18.07.2026). Статус в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации Российской Федерации «действует».

4. Головки соединительные пожарные: головки напорные муфтовые: ГМ-50-1,6 ПМ УХЛ1, ГМ-65-1,6 ПМ УХЛ1, ГМ-80 1,6 ПМ УХЛ1, ГМ-150-1,2 ПМ УХЛ1; головки напорные цапковые: ГЦ-50-1,6 ПМ УХЛ1, ГЦ-65-1,6 ПМ УХЛ1, ГЦ-80-1,6 ПМ УХЛ1, ГЦ-150-1,2 ПМ УХЛ1; головки-заглушки напорные: ГЗ-50(АП) 1,6 ПМ УХЛ1, ГЗ-65(АП)-1,6 ПМ УХЛ1; ГЗ-80(АП)-1,6 ПМ УХЛ1, ГЗ-150(АП)-1,2 ПМ УХЛ1; головки всасывающие муфтовые: ГМВ-100 1,0 ПМ УХЛ1, ГМВ-125-1,0 ПМ УХЛ1; головки-заглушки всасывающие: ГЗВ-100(АП)-1,0 ПМ УХЛ1, ГЗВ-125(АП)-1,0 ПМ УХЛ1, изготовленные АО «Арзамасский завод «Легмаш» в соответствии с техническими условиями ТУ 4854-023-10661317-2010, документом об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 которых является декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-U.РА02.В.83754/23.

В отношении указанной декларации о соответствии Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору принято решение о приостановлении ее действия на территории Республики Беларусь с 01.09.2025 по 28.03.2028 (срок действия декларации о соответствии с 29.03.2023 по 28.03.2028). Статус в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации Российской Федерации «действует».

5. Переходные пожарные соединительные головки: ГП 65х50-1,6 ПМ УХЛ1, ГП 80х50-1,6 ПМ УХЛ1, ГП 80х65-1,6 ПМ УХЛ1, изготовленные АО «Арзамасский завод «Легмаш» в соответствии с техническими условиями ТУ 4854-023-10661317-2010, документом об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 которых является декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-U.РА02.В.12268/23.

В отношении указанной декларации о соответствии Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору принято решение о приостановлении ее действия на территории Республики Беларусь с 01.09.2025 по 29.02.2028 (срок действия декларации о соответствии с 01.03.2023 по 29.02.2028). Статус в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации Российской Федерации «действует».

6. Двери противопожарные 2 типа по пределу огнестойкости, стальные, глухие (частично остекленные), двупольные, правые (левые), распашные, с полимерным покрытием габаритными размерами по ширине от 1140 мм по 1199 мм, а также двери противопожарные 2 типа по пределу огнестойкости, стальные, остекленные, двупольные (однопольные), правые (левые), распашные, с полимерным покрытием, изготовленные ООО «ЦЕНТР-МЕТ», документом об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 которых является сертификат соответствия № EАЭС BY/112 02.01. ТР043 031.02 00332

Статус в национальной части Республики Беларусь Единого реестра выданных сертификатов соответствия и деклараций о соответствии «прекращен».