Мероприятие прошло в центральной районной библиотеке и картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко. Ребята разделились на две команды – «Т-34» и «Патриоты». Они отвечали на вопросы, связанные с историей возникновения Дня народного единства, белорусскими городами и областями, творчеством знаменитых отечественных писателей. По итогам квеста первое место заняла команда «Т-34». Капитанам были вручены дипломы.

Также для учащихся при поддержке районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК была организована экскурсия по памятным местам г. Буда-Кошелево.

Евгений Коновалов

Фото автора