В народе говорят: «Осень – работ восемь». Кто-то на огороде культуры убирает, а кто-то ходит в лес за грибами и ягодами, делает заготовки на зиму. Будакошелевцы поделились с корреспондентом «Авангарда» своими планами на осенний период.

Максим НИКИТЕНКО, тренер по вольной борьбе:

– Работаю в ДЮСШ «Спарта». Тренирую 25 ребят в возрасте от 10 до 12 лет. В конце сентября в планах – проведение первенства г. Буда-Кошелево по вольной борьбе. Моя задача – подготовить юных борцов не только к этому соревнованию, но и к тем, которые пройдут в октябре-ноябре.

Екатерина ПАНИЧУК, продавец:

– Каких-то особенных планов нет. Скорее, продолжу заниматься текущими делами. У меня трое детей, и важно, чтобы они не заболели. Поэтому уделю больше внимания именно их здоровью. Это, видимо, и есть мой главный план на осенние месяцы.

Тамара КРАВЦОВА, жительница райцентра:

– В свободное от работы время часто бываю на даче. В этом году собрала много клубники, помидоров, огурцов. Сейчас ухаживаю за тыквами. Также буду заниматься внесением удобрений, посадкой малины и ежевики.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора