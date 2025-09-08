Как государство поддерживает семьи при рождении двоих и более детей, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

При рождении двойни, тройни и более детей предусмотрены выплаты на каждого из родившихся близнецов. Это единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка (10 БПМ — до 31 октября Br4877,2), на второго и последующих детей (14 БПМ — до 31 октября Br6828,08), а также единовременная выплата на каждого ребенка (2 БПМ — до 31 октября Br975,44).

Таким образом, при рождении двойни, если это первые дети в семье, родители получат Br13,6 тыс., или 28 БПМ. Если до рождения двойни в семье уже был ребенок, то сумма составит Br15,6 тыс., или 32 БПМ.

В случае рождения тройни, если это первые дети в семье, помощь родителям составит Br21,4 тыс., или 44 БПМ. Если до рождения тройни в семье уже был ребенок (дети), то сумма составит Br23,4 тыс., или 48 БПМ.