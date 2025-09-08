Перерывы в обслуживании держателей платежных карточек возможны в Беларуси 9 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную на сайтах белорусских банков.

Ограничения связаны с тем, что с 5.30 до 6.00 Банковский процессинговый центр запланировал проведение технологических работ. В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах.

Банки приносят извинения за временные неудобства.