Министерство образования установило перечень учебных предметов, по которым проводятся итоговые испытания, виды, формы и сроки проведения итоговых испытаний в 2025/2026 учебном году.

Постановление ведомства от 21 августа 2025 г. №147 опубликовано сегодня на Национальном правовом портале. Новаций документом не предусмотрено. Так, учащиеся, которые завершают обучение на II ступени общего среднего образования будут сдавать 4 итоговых испытания. Аттестация пройдет с 1 по 10 июня 2026 года. Также определены иные сроки сдачи экзаменов – с 17 по 24 августа.

Таким образом, 9-классникам, как и в прошлом году, придется сдавать 4 предмета:

— «Белорусский язык» – изложение в письменной форме;

— «Русский язык» – изложение в письменной форме;

— «Математика» – письменная контрольная работа;

— «История Беларуси» – по билетам в устной форме.

Для тех, кто завершает обучение на III ступени общего среднего образования, итоговые испытания сохранят в формате централизованного экзамена. Как и в предыдущие годы, их будет два.

Учащимся 11-х классов придется сдавать по своему выбору одну из 8 школьных дисциплин: «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), «История Беларуси в контексте всемирной истории», «География», «Обществоведение». Централизованный экзамен запланирован на 26 мая 2026 года. Определены и резервные дни: написать ЦЭ можно будет в даты проведения ЦТ в резервные дни, а также в иные сроки – 17 августа.

Вторым экзаменационным предметом по сложившейся традиции останется государственный язык: 11-классники смогут выбрать для сдачи белорусский или русский язык. ЦЭ по этим учебным дисциплинам наметили на 29 мая. Также определено, что резервным вариантом сдачи ЦЭ станут даты проведения ЦТ в резервные дни, оговорены иные сроки – 19 августа 2026 года.

1prof.by