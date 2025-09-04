Когда и куда обращаться за назначением семейного капитала, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда напомнили, что семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка. С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет Br33 275.

Так, за назначением семейного капитала можно обратиться в службу «одно окно» местного исполкома в любое время в течение 18 лет после рождения (усыновления, удочерения) третьего либо последующего ребенка. Решение о назначении (отказе в назначении) семейного капитала принимается в месячный срок со дня подачи заявления.

Для этого необходимы заявление, паспорт, свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей. Для полных семей понадобится также свидетельство о браке и документ, удостоверяющий личность супруга (супруги). Для неполных семей — свидетельство о смерти супруги (супруга), копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака (либо же иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, например паспорт, в котором нет отметки о регистрации брака). При усыновлении — копия решения суда об усыновлении (удочерении).