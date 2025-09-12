«Сегодня мы начали совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».

Это плановое мероприятие, которое мы проводим в целях совершенствования навыков командующих и командиров по управлению группировками войск при выполнении задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Кроме того, мы преследуем цели повышения практической готовности органов управления и войск к совместным действиям, а также повышаем полевую выучку солдат, сержантов и офицеров.

Важным элементом, который мы закладываем в цели учения, является освоение новых приемов и способов ведения современных действий, а также использование основных мер по повышению живучести, управляемости и реализации задач по выполнению основных мероприятий в ходе ведения боевых действий.

Учение спланировано провести в два этапа. Первый этап предусматривает отражение ударов средств воздушного нападения противника, ведение и подготовку оборонительных боевых действий, а также создание условий для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Содержание второго этапа будет включать в себя комплекс мероприятий по разгрому группировок противника и очистке от него своей территории.

Это важный аспект обеспечения безопасности и обороны страны. Учение планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях.

Сразу хочу предостеречь от лишних инсинуаций и ложных обвинений. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ.

Более того, наше учение не направлено против какой-то конкретной страны или стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению.

Особенностями учения являются те факторы, которые заложены сегодня в современные военные конфликты. Это активное применение средств радиоэлектронной борьбы, использование беспилотных летательных аппаратов на различных этапах ведения боевых действий, сохранение живучести и обеспечение управляемости подразделений, использование активных помех и в том числе искусственного интеллекта для поддержки принятия решения.

Кроме того, мы активно планируем отработать вопросы рассредоточения, маскировки, сохранения пунктов управления, используя для этого складки местности и местную инфраструктуру нашей страны.

В рамках подготовки к учению за несколько недель до сегодняшнего дня войска заняли исходные районы для его проведения, оборудовали их в инженерном отношении и создали условия для отработки основных вопросов учения. Эти вопросы будут отрабатываться комплексно с применением и организацией взаимодействия различных родов войск и специальных войск.

Уже сегодня первые подразделения проведут боевые стрельбы на полигонах, отрабатывая проблематику борьбы с беспилотными летательными аппаратами, отражение ударов средств воздушного нападения и действия в смешанных боевых порядках.

Кроме того, мы планируем рассматривать и наращивать вопросы, используя роботизированные системы, искусственный интеллект для координации действий, средств огневого поражения, радиоэлектронной борьбы и действия подразделений на поле боя.

Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих Вооруженных Сил совместно с войсками союзников.

Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения «Запад-2025».

Министерство обороны Республики Беларусь