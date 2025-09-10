Своим трудом, умом, инициативами молодежь строит будущее страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на первом Республиканском молодежном женском форуме «Женская энергия для большого дела», передает корреспондент БЕЛТА.

«В Белорусском союзе женщин есть молодежное крыло, и это важно. Мы понимаем: за молодежью будущее, в этом нет никакого сомнения. Как сказал Президент нашей страны, следующая пятилетка — пятилетка молодежи. А значит, молодежь должна быть инициатором многих начинаний. Именно от вас зависит — много раз мы про это говорим — будущее нашей страны», — сказала Наталья Кочанова.

По словам председателя Совета Республики, молодежь «своим трудом, своим умом, своими инициативами делает все для того, чтобы продвигать политику, которая проводится в нашей стране Президентом, государственными органами». Это политика миролюбия, добрососедства, направленная во благо человека, гражданина страны, подчеркнула спикер.

В Молодежном совете при Совете Республики 138 членов, из которых 92 — женщины. Спикер заметила, что молодые парламентарии выступают с рядом инициатив, подсказывают законодателям, что еще необходимо урегулировать, какие вопросы волнуют молодежь, и это ценно. «Поэтому мы очень тесно сотрудничаем с нашими молодежными советами и поддерживаем их инициативы», — отметила Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики отметила, что обсуждаемые сегодня на секциях вопросы очень важны. «Каждая молодая женщина может реализовать свои возможности и потребности в учебе, работе, создании семьи. Для этого мы должны понимать, что еще нужно сделать. Очень важно, чтобы инициатива исходила от наших молодых коллег, наших парламентариев», — подчеркнула спикер.

«Пройдет определенный период в жизни, и вы будете понимать, что уже состоялись. Поэтому важно иметь рядом наставников, тех людей, которые могут подсказать на определенном этапе молодому человеку, что поможет ему в дальнейшей жизни», — уверена председатель Совета Республики.

Участниками женского форума стали представительницы Молодежного совета при Совете Республики и молодежного крыла общественного объединения «Белорусский союз женщин», представители органов власти.