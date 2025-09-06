Служба 133 – это бесплатная и круглосуточная линия психологической помощи, доступная для абонентов «Белтелекома», A1, МТС и life:). Квалифицированные психологи готовы выслушать и поддержать вас в трудные моменты, будь то потеря близкого человека, проблемы со здоровьем, переживание насилия или ощущение безысходности. Звоните с любого телефона – мобильного или стационарного – и получите необходимую помощь.

Режим работы: Круглосуточно (24/7)
Стоимость: Бесплатно для абонентов «Белтелекома», А1, МТС, life:)
Доступность: Звонки с мобильных и стационарных телефонов
Помощь: Консультация высококвалифицированных психологов и психотерапевтов

Звоните, если столкнулись с: 

  • утратой близкого человека;
  • расставаниес с близкими людьми;
  • тяжелыми соматическими заболеваниями;
  • переживанием насилия;
  • ситуацией, вызывающей чувство безысходности и многими другими ситуациями, которые стали для я вас тяжелыми.

Подготовлено по инфорации Территория сотрудничества