Служба 133 – это бесплатная и круглосуточная линия психологической помощи, доступная для абонентов «Белтелекома», A1, МТС и life:). Квалифицированные психологи готовы выслушать и поддержать вас в трудные моменты, будь то потеря близкого человека, проблемы со здоровьем, переживание насилия или ощущение безысходности. Звоните с любого телефона – мобильного или стационарного – и получите необходимую помощь.

Режим работы: Круглосуточно (24/7)

Стоимость: Бесплатно для абонентов «Белтелекома», А1, МТС, life:)

Доступность: Звонки с мобильных и стационарных телефонов

Помощь: Консультация высококвалифицированных психологов и психотерапевтов

Звоните, если столкнулись с:

утратой близкого человека;

расставаниес с близкими людьми;

тяжелыми соматическими заболеваниями;

переживанием насилия;

ситуацией, вызывающей чувство безысходности и многими другими ситуациями, которые стали для я вас тяжелыми.

Подготовлено по инфорации Территория сотрудничества