Благодаря дипломатии договоренности становятся реальными делами, а контракты — крепкими мостами сотрудничества. На этом сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на встрече с руководителями дипмиссий иностранных государств, аккредитованных в Беларуси, руководителями делегаций регионов — партнеров Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Гомельский экономический форум проходит в городе над Сожем 18 и 19 сентября, объединяя около 500 участников из разных стран. «Наш форум собирает людей, которые умеют смотреть в будущее и делать шаги навстречу друг другу. Сегодня, когда мир стремительно меняется, особенно важно видеть друг в друге не соперников, а партнеров, не конкурентов, а друзей. Международная ситуация в последние годы развивается непросто. Мы все становимся свидетелями того, как однополярный мир, где решения диктовались из одного центра, постепенно уходит в прошлое. Ему на смену приходит многополярная система, где ценятся равноправие и уважение. Беларусь и Россия в союзе с нашими партнерами показывают, что сотрудничество, основанное на доверии и взаимной поддержке, дает хорошие плоды», — сказал Иван Крупко.

По словам председателя облисполкома, в условиях так называемой новой реальности особая роль принадлежит дипломатам. «Ваша миссия не сводится к протоколу и переговорам. Вы помогаете открывать новые страницы культурного диалога, создаете условия для образовательных и гуманитарных контактов, укрепляете дружбу между народами. Именно благодаря дипломатии договоренности становятся реальными делами, а контракты — крепкими мостами», — подчеркнул он.

Иван Крупко акцентировал внимание на многогранности направлений, которые задает внешняя политика страны. «Президент Беларуси Александр Лукашенко за последние два года активно посещал страны, с которыми у нас есть и история сотрудничества, и перспективы развития. Рабочие поездки в Россию укрепили союзнические отношения, позволили расширить интеграционные проекты в экономике, промышленности и сфере безопасности. Визиты в Китай стали доказательством стратегического характера наших связей. Речь идет о создании новых производств, развитии научно-технических проектов, совместной работе на рынках третьих стран. Контакты в Азии — Пакистане, ОАЭ, Омане — продемонстрировали, что Беларусь может и хочет быть активным игроком в регионе, предлагая не только продукцию, но и технологии, образовательные программы, культурные обмены», — рассказал он, дополнив перечисление заметным укреплением сотрудничества и взаимным интересом с Африкой.

Особо отметил глава региона осторожные шаги в диалоге с Западом. «Недавние переговоры на уровне США показали, что даже самые сложные отношения можно переводить в конструктивное русло. Это открывает возможность для более широкого международного взаимодействия и усиливает позиции Беларуси как посредника и партнера. Все это — результат последовательной внешней политики. Именно на этом фундаменте строится и наша региональная дипломатия, в том числе здесь, в Гомеле, где сегодня собрались представители разных стран. Нас объединяет главное — стремление к миру, созиданию, достойному будущему для наших народов», — подчеркнул он.

Глава региона нацелил на плодотворную работу, ведь форум предполагает насыщенную программу. «В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоится церемония возложения венков и цветов к легендарному танку Т-34 и памятному знаку жертвам геноцида белорусского народа — мемориалу «Древо жизни», которые расположены на месте бывшего пересыльного лагеря «Дулаг-121″, где в годы Великой Отечественной войны фашистами были уничтожены более 100 тыс. советских военнопленных. Далее — пленарное заседание XIX Гомельского экономического форума, где мы продолжим общение. Также потенциал региона будет представлен на выставке продукции основных экспортеров Гомельской области. Уверен, пребывание на гостеприимной гомельской земле оставит у вас только приятные впечатления», — резюмировал он.

За годы проведения Гомельский экономический форум стал признанной и авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, установления надежных долгосрочных межрегиональных и кооперационных связей.