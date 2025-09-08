В Калинковичском районе водитель грузовика погиб от электротравмы. Следователи проводят проверку, сообщили БЕЛТА в СК.

Как рассказали в ведомстве, утром 6 сентября два водителя одного из предприятий АПК района на служебных МАЗах развозили корма по животноводческим фермам. Выполнив рабочую разнарядку, мужчины использовали грузовики для оказания частной услуги — погрузки и доставки песка жителю деревни Гулевичи. «Первый водитель успешно разгрузил песок у частного подворья. Его коллега после выгрузки стал опускать кузов и сорвал провод линии электропередачи. При выходе из кабины автомобиля 66-летний мужчина получил смертельную электротравму», — уточнили в СК.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Работники Калинковичского РОСК устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят проверку. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели водителя.