Сегодня поздравления принимали экипаж в составе Александра Казака и Сергея Стригалева из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и Илья Гуменюк из СУП «Андреевка», намолотившие более 1000 тонн зерна. Председатель районной организации профсоюза работников АПК Валентина Ксензова пожелала хлеборобам крепкого здоровья и хорошей погоды и повязала ленты «Лидер жатвы-2025». Им были вручены дипломы от районного исполнительного комитета.

Также представители хозяйств, профсоюза и районной организации ОО «БРСМ» поощрили аграриев денежными сертификатами и подарками.