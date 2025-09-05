Транспортная инспекция предупреждает о наличии рисков в случае заключения водителями договоров передачи транспортных средств (договор аренды, безвозмездного пользования и др.) перевозчику. Так, при выявлении Транспортной инспекцией нарушений транспортной деятельности и деятельности водителей и влекущих за собой в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2024 № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров» приостановление либо исключение из государственного информационного ресурса «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении», транспортное средство вне зависимости от его собственности оказывается исключенным или приостановленным в реестре сведений. Осуществление деятельности на таком транспортном средстве возможно только после устранения нарушений. Так, при наличии оснований, Транспортная инспекция приостанавливает нахождение в реестре сведений в отношении транспортного средства до трех месяцев. Возобновление нахождения в реестре сведений осуществляется при условии устранения нарушений повлекших приостановление. При выявлении нарушений и исключении из реестра сведений, возобновление (включение) в реестр сведений может быть подано автомобильным перевозчиком по истечении шести месяцев со дня исключения из реестра сведений. На этом момент работники филиала Транспортной инспекции по Гомельской области обратили особое внимание, поскольку зачастую водители-владельцы транспортных средств, становятся заложниками недобросовестных перевозчиков. При исключении или приостановлении сведений в отношении перевозчика, также приостанавливаются или исключаются сведения и в отношении транспортного средства, принадлежащего водителю. И соответственно выполнять перевозку пассажиров на таком транспортном средстве нельзя – как итог, диспетчер перевозок заказы не выдает, автомобиль простаивает, водитель теряет деньги, которые он мог бы заработать, выполняя перевозки пассажиров на законных основаниях.

Дополнительно в филиале напомнили о необходимости заключения водителями трудовых договоров с перевозчиками, а также повышения квалификации водителями автомобилей такси и своевременном внесении сведений в личном кабинете перевозчика. Так, автомобильные перевозчики, которые воспользовались правом (до 1 марта 2025 г.) подачи заявления о включении в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении сведений о водителе без свидетельства о повышении квалификации водителей транспортных средств, обязаны обеспечить повышение квалификации водителей не позднее 31 августа 2025 года.

Перевозчику необходимо в течение 15 календарных дней, но не позднее 15 сентября 2025 года, после окончания срока повышения квалификации внести изменения в сведения о водителе. В случае невыполнения данных сроков будет приниматься решение о приостановлении нахождения сведений в реестре о водителе.