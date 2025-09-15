В Министерстве внутренних дел предупредили о появлении фальшивой платежной системы. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.

В социальных сетях появилась реклама неофициальной платежной системы, пользуясь которой, люди теряют свои сбережения. Через их счета злоумышленники переводят деньги, похищенные у других граждан. Мошеннический сайт предлагает переводы без комиссий, однако на деле не отправляет деньги адресату и информирует об ошибке. Для возврата средств «служба поддержки» требует оформить дополнительную банковскую карту. С ее помощью аферисты выманивают денежные средства у других граждан, в том числе под предлогом декларирования.

«Если вы попали в подобную ситуацию либо обнаружили на своем счете серию необычных зачислений и списаний на различные суммы, немедленно сообщите об этом по номеру 102», — призвали правоохранители.