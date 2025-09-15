Беларусь готова всячески способствовать развитию Херсонской области. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, передает корреспондент БЕЛТА.

«Впереди у нас большой объем работы. Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Владимир Сальдо в ходе своего визита имеет возможность познакомиться с белорусскими предприятиями, посмотреть на все то, что, возможно, пригодится в развитии региона.

«Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это хорошо знаете. Особенно Херсонская область. Смотрю за вашими поездками. Меня несколько удивляет то, что в этой ситуации, когда не просто постреливают, а идет война совсем на вашей земле, вы и хлеб убираете, и занимаетесь другими вопросами, — сказал Президент. — Мы всячески готовы содействовать вам в строительстве, развитии сельского хозяйства, поставке необходимой техники. Я очень хорошо знаю, какое внимание уделяет Владимир Владимирович Путин развитию этих регионов. Идет приличное финансирование».

Глава государства уверен, что по соотношению цены и качества лучше белорусской продукции для Херсонской области не будет. «Тем более мы готовы создавать сервисные центры для того, чтобы обслуживать продукцию машиностроительного направления», — отметил Александр Лукашенко.

Он также заявил о готовности сотрудничать в области сельского хозяйства. Беларусь в том числе готова покупать в Херсонской области плодоовощную продукцию. «Если такая возможность есть, я готов направить в Херсонскую область специалистов для того, чтобы посмотрели и пообсуждали с вами, что мы можем приобрести», — сказал Президент.